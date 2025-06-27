Exposition « Jean Gabin La guerre, c’est pas du cinéma » Saumur

Exposition « Jean Gabin La guerre, c’est pas du cinéma » Saumur vendredi 27 juin 2025.

Exposition « Jean Gabin La guerre, c’est pas du cinéma »

Place Charles de Foucauld Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 10:00:00

fin : 2025-09-30 18:00:00

Date(s) :

2025-06-27 2025-10-01

Un acteur peut-il être à la fois marin et cavalier ? C’est ce que fut Jean Gabin.

Répondant à l’appel du devoir, il rejoignit à sa demande les rangs des Forces navales françaises libres et redevint Jean Moncorgé, engagé dans la France Libre parce qu’il ne supportait pas d’être à l’arrière quand d’autres Français se battaient. C’est l’histoire d’une aventure exceptionnelle et banale à la fois, celle d’un homme animé par l’amour de la France au point de risquer sa vie, celle d’une vedette descendue des plateaux pour monter, simple chef de char du régiment blindé de fusiliers marin de la 2e Division Blindée, jusqu’au Nid d’Aigle d’Hitler. Cette aventure, le Musée de la Cavalerie vous invite à la découvrir au travers de témoignages et de documents historiques qui révèlent tout le sérieux de Jean Gabin lorsqu’il s’exclamait la guerre, c’est pas du cinéma !

Une exposition réalisée en partenariat avec la ville de Mériel et l’association des amis du musée Jean Gabin.

PRECISIONS HORAIRES

Du 27/06 au 30/09/2025 tous les jours de 10h à 18h.

Du 01/10/2025 au 04/01/2026 le lundi, mardi, mercredi, vendredi et les week-ends de 10h à 17h. .

Place Charles de Foucauld Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 23 contact@museedesblindes.fr

English :

Can an actor be both a sailor and a horseman? That’s what Jean Gabin was.

German :

Kann ein Schauspieler gleichzeitig Seemann und Reiter sein? Jean Gabin war genau das.

Italiano :

Un attore può essere sia marinaio che cavaliere? Jean Gabin lo era.

Espanol :

¿Puede un actor ser a la vez marinero y jinete? Jean Gabin lo era.

L’événement Exposition « Jean Gabin La guerre, c’est pas du cinéma » Saumur a été mis à jour le 2025-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME