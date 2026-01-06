Exposition Jean Lamore oeuvres choisies au Musée de Sologne de Romorantin Romorantin-Lanthenay

Exposition Jean Lamore oeuvres choisies au Musée de Sologne de Romorantin

Musée de Sologne Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Début : Mercredi 2026-02-02 14:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-02-02

Exposition Jean Lamore oeuvres choisies au Musée de Sologne de Romorantin

Il y a 30 ans, Jean Lamore réalise la sculpture emblématique la faune de Sologne , érigée sur le parvis du musée de Sologne. Pourtant l’artiste n’est pas uniquement sculpteur, il est aussi peintre et écrivain. Echappant à toute classification, nourri par ses voyages, il s’inspire du monde qui l’entoure, de ses observations et de ses réflexions.

Né à Washington en 1952, installé en France depuis 1977, son parcours l’a mené de la Biennale de Venise aux expositions internationales.

Le musée de Sologne lui consacre une exposition d’ampleur visible dans tout le musée, des salles d’expositions temporaires au parcours permanent un dialogue inédit entre ses oeuvres et les collections patrimoniales romorantinaises. .

Musée de Sologne Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 95 33 66 museedesologne@romorantin.fr

English :

