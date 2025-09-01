Exposition Jean Le Gac « Paysage clandestin figures en fuite » Issoudun

Issoudun

Dimanche 2025-09-01 14:00:00

2025-12-28 18:00:00

2025-09-01 2025-10-01

Le musée consacre une exposition à l’artiste Jean Le Gac (né en 1936), considéré comme un des représentants de la Figuration narrative.

L’artiste explore la « Figuration du peintre », un sujet central qu’il a poursuivi tout au long de sa vie. Son œuvre se décline en reportages muraux comportant textes et photographies, dessins, peintures, films et objets. Cette rétrospective réunit une quarantaine d’œuvres de l’artiste réalisées entre 1968 et 2024 toutes issues de son atelier.

Proposée par Évelyne Artaud, Philosophe, Critique d’art et Commissaire de l’exposition et conçue par Patrice Moreau, Conservateur de musée, l’exposition s’inscrit dans la démarche de valorisation de la création contemporaine dédiée aux arts graphiques du musée.

Constituée d’un ensemble d’une quarantaine d’œuvres, composées de dessins, peintures, textes et photographies, gravures, sculptures toutes issues du fonds de collection de l’artiste…. .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

English :

The museum is devoting an exhibition to the artist Jean Le Gac (b. 1936), considered one of the representatives of Figuration Narrative.

German :

Das Museum widmet dem Künstler Jean Le Gac (geb. 1936), der als einer der Vertreter der Figuration narrative gilt, eine Ausstellung.

Italiano :

Il museo dedica una mostra all’artista Jean Le Gac (nato nel 1936), considerato uno dei rappresentanti della Figurazione Narrativa.

Espanol :

El museo dedica una exposición al artista Jean Le Gac (1936), considerado uno de los representantes de la Figuración Narrativa.

