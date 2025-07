Exposition Jean-Louis Stéfani Galerie Azimut Aix-en-Provence

Exposition Jean-Louis Stéfani

Du 04/08 au 16/08/2025 tous les jours de 10h30 à 18h30. Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-08-04 10:30:00

fin : 2025-08-16 18:30:00

2025-08-04

Exposition de tableaux peinture acrylique par Mr Stefani Jean-Louis, les yeux de l’ombre, à découvrir…

Avec Jean-louis l’artiste peintre un tableau vous parle.

Des couleurs éclatantes, audacieuses, une danse, et plus qu’un tableau vous saurez découvrir ses secrets.

Une exposition à découvrir pour toutes les personnes éveillées à la beauté.

Merci pour votre REGARD. .

Galerie Azimut 1 bis rue Matheron Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jlstef84@gmail.com

English :

Exhibition of acrylic paintings by Mr Stefani Jean-Louis, les yeux de l’ombre, to discover…

German :

Ausstellung von Bildern Acrylmalerei von Herrn Stefani Jean-Louis, les yeux de l’ombre, zu entdecken…

Italiano :

Mostra di dipinti acrilici di Stefani Jean-Louis, les yeux de l’ombre, per scoprire…

Espanol :

Exposición de pinturas acrílicas del Sr. Stefani Jean-Louis, les yeux de l’ombre, para descubrir…

