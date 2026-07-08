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Exposition Jean-Luc SAINT MARTIN et Yannec TOMADA Aile Nord Regnéville-sur-Mer

lundi 24 août 2026 · Aile Nord · Regnéville-sur-Mer

Exposition Jean-Luc SAINT MARTIN et Yannec TOMADA Aile Nord Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Aile Nord
Adresse
3 route des fours à chaux
Ville
50590 Regnéville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Regnéville-sur-Mer

Exposition Jean-Luc SAINT MARTIN et Yannec TOMADA

Aile Nord 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-24 15:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Exposition Jean-Luc SAINT MARTIN et Yannec TOMADA. RDV au château de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite.   .

Aile Nord 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

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English : Exposition Jean-Luc SAINT MARTIN et Yannec TOMADA

L’événement Exposition Jean-Luc SAINT MARTIN et Yannec TOMADA Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme

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