EXPOSITION JEAN-MARC BALDISSIN Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon

EXPOSITION JEAN-MARC BALDISSIN Parc des Thermes Bagnères-de-Luchon mardi 2 septembre 2025.

EXPOSITION JEAN-MARC BALDISSIN

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02 10:30:00

fin : 2025-09-13 12:30:00

Date(s) :

2025-09-02

Aquarelliste-Céramiste, l’univers de Jean-Marc Baldissin se compose d’aquarelles et de poteries émaillées

Lors de mes expositions, je propose une balade artistique dans un univers coloré de pigments véhiculés par la vibration de l’eau et de terre marquée par l’énergie du feu. La couleur est au centre de mon travail ; la nature, un fil conducteur. Mes émotions sont portées par la fluidité de l’eau et l’élasticité de la terre. La vibration, la couleur et la forme deviennent essence et sens et ainsi se dévoile l’oeuvre. Chaque toile exposée est accentuée par un poème de quelques lignes qui guide, selon son bon vouloir, le visiteur. Partez à la découverte d’un instant de sérénité et d’évasion. .

Parc des Thermes MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 22 22

English :

Watercolorist-Ceramist Jean-Marc Baldissin’s world is made up of watercolors and glazed pottery

German :

Jean-Marc Baldissin ist Aquarellist und Keramiker. Sein Universum besteht aus Aquarellen und glasierter Keramik

Italiano :

Acquerellista e ceramista, il mondo di Jean-Marc Baldissin è fatto di acquerelli e ceramiche smaltate

Espanol :

Acuarelista y ceramista, el mundo de Jean-Marc Baldissin se compone de acuarelas y cerámica vidriada

L’événement EXPOSITION JEAN-MARC BALDISSIN Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE