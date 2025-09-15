Exposition Jean-Marc Lingerat Galerie l’App’Art Galerie l’App’Art Périgueux

Exposition Jean-Marc Lingerat Galerie l’App’Art Galerie l’App’Art Périgueux lundi 15 septembre 2025.

Exposition Jean-Marc Lingerat Galerie l’App’Art

Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-15

Exposition du lundi 15 septembre au samedi 27 septembre 2025 inclus

tous les jours (sauf dimanches) 14h30-18h30

Vernissage mardi 16 septembre à 18h30

Avec le soutien du Conseil départemental de la Dordogne et de la Mairie de Périgueux .

Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 81 33 25 contact@galerie-appart.org

English : Exposition Jean-Marc Lingerat Galerie l’App’Art

German : Exposition Jean-Marc Lingerat Galerie l’App’Art

Italiano :

Espanol : Exposition Jean-Marc Lingerat Galerie l’App’Art

L’événement Exposition Jean-Marc Lingerat Galerie l’App’Art Périgueux a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Communal de Périgueux