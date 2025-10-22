Exposition Jean Marie DURET Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson

Exposition Jean Marie DURET

Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson Creuse

Début : 2025-10-22

fin : 2025-11-08

2025-10-22

Jean Marie DURET est né à Toulon dans une famille artiste comptant des peintres,sculpteurs, poètes, un maître verrier, sous une double influence savoyarde et provençale.

A l’âge de 22 ans, il peint sa première toile à même le sol à la Pollock avec des matériaux de récupération. C’était pour lui une première capsule qui explose . Le Livre, par le biais de la reliure d’ouvrages anciens, a été la deuxième explosion.

Relieur, Jean Marie DURET répare et restaure les livres comme, en tant qu’infirmier, il soignait les corps. Le modelage, à travers l’art-thérapie, représente une nouvelle étape déterminante dans son travail, l’ensemble le menant, tel un alchimiste, vers une expression toute spirituelle.

La matière première de mon œuvre, c’est le papier dont est enveloppée mon âme . Jean Marie DURET. .

Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 26 18 42 artpapier23@gmail.com

