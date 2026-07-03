Exposition Jean Messagier, l’été continué Domaine Saint-Joseph Le Tholonet

Informations pratiques

Le Tholonet

Exposition Jean Messagier, l’été continué

Du 12/09 au 15/11/2026 le vendredi et les week-ends de 10h à 18h.

Dernière entrée public à 17:00



⚠⚠ Pour rappel, le parcours d’exposition jusqu’à la chapelle du Domaine inclut une marche le long d’un chemin qui grimpe en lacets dans la colline. Il faut compter vingt minutes à l’aller, et autant au retour. Il est important d’être convenablement chaussés, et qu’en cas de doute sur votre capacité physique à faire le parcours, prenez contact au préalable avec Lisa Pison, chargée d’accueil public. ⚠ ⚠. Domaine Saint-Joseph 2161 route Cezanne Le Tholonet Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Pour sa deuxième édition, le Domaine Saint-Joseph Atelier François Aubrun invite l’un des maîtres de l’abstraction du XXe siècle. Une exposition itinérante à découvrir à flanc de colline, entre les carrières de Bibémus et la montagne Sainte-Victoire

Perché sur les hauteurs préservées du Tholonet, à seulement dix minutes d’Aix, le Domaine Saint-Joseph Atelier François Aubrun est une ancienne retraite jésuite où le peintre François Aubrun résida de 1960 à 2009.



Resté à l’abri des regards pendant quatre siècles, ce joyau historique ouvre aujourd’hui ses portes en tant que nouveau centre d’expositions et de résidences d’artistes. Une Villa Médicis au cœur des paysages cézanniens.



Dans le cadre de la Biennale d’Aix, le Domaine présente une exposition consacrée à Jean Messagier (1920-1999), figure majeure de l’abstraction française, dont l’œuvre s’inscrit aux côtés de celles d’Olivier Debré, Serge Poliakoff et Pierre Soulages.



Réunissant les chefs-d’œuvre de sa période emblématique des années 1960, Jean Messagier, l’été continué nous plonge dans une peinture puissante et radieuse, habitée par la nature, et qui dialogue librement avec l’oeuvre de François Aubrun et les nombreux panoramas du Domaine.





Domaine non fumeur.

Parking gratuit à l’entrée du Domaine.

Café-restaurant ouvert pendant les horaires de l’exposition.

Boutique/librairie.

Parcours bilingue (français/anglais) .

Domaine Saint-Joseph 2161 route Cezanne Le Tholonet 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 74 77 82 contact@domaine-saint-joseph.com

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English :

For its second edition, Domaine Saint-Joseph Atelier François Aubrun invites one of the masters of 20th-century abstraction. An itinerant exhibition to discover on the hillside, between the Bibémus quarries and Montagne Sainte-Victoire.

L’événement Exposition Jean Messagier, l’été continué Le Tholonet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence