Exposition Jean Painlevé, les pieds dans l’eau Place Julia Pont-Aven

Musée de Pont-Aven, Pont-Aven, Finistère

Début : 2026-02-07

fin : 2026-05-31

2026-02-07

Jean Painlevé entre science, art et poésie visuelle.

Jean Painlevé (1902‑1989), cinéaste de renommée internationale, a révolutionné le documentaire scientifique en mêlant rigueur pédagogique et audace artistique. Proche des avant-gardes de l’entre-deux-guerres, il utilise le cinéma comme un outil d’exploration du vivant, alternant vues réelles et microscopiques pour révéler l’invisible.

Son œuvre, diffusée dans les ciné-clubs et les salles d’avant-garde, séduit par son approche non conformiste et ses affinités avec le surréalisme. Collaborant avec des figures majeures comme Calder, Léger ou Vigo, Painlevé brouille les frontières entre science et art, offrant des films à la fois informatifs et poétiques .

