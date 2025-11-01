Exposition Jean-Paul Pinoteau raconte Pagnol Mairie de Fléac Fléac

Exposition Jean-Paul Pinoteau raconte Pagnol

Mairie de Fléac 5 rue de la Mairie Fléac Charente

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-11-01

Exposition exceptionnelle de la collection de M. J.-P. Pinoteau photos, livres, reproductions d’affiches, articles et documents rares autour de Marcel Pagnol, de son œuvre et de ses interprètes emblématiques. Un hommage vivant à un univers légendaire

English :

Exceptional exhibition from the collection of Mr. J.-P. Pinoteau: photos, books, poster reproductions, articles and rare documents about Marcel Pagnol, his work and his iconic performers. A living tribute to a legendary world

German :

Außergewöhnliche Ausstellung der Sammlung von J.-P. Pinoteau: Fotos, Bücher, Reproduktionen von Plakaten, Artikel und seltene Dokumente rund um Marcel Pagnol, sein Werk und seine emblematischen Darsteller. Eine lebendige Hommage an ein legendäres Universum

Italiano :

Una mostra eccezionale dalla collezione di J.-P. Pinoteau: foto, libri, riproduzioni di manifesti, articoli e documenti rari su Marcel Pagnol, la sua opera e i suoi interpreti iconici. Un omaggio vivente a un mondo leggendario

Espanol :

Una exposición excepcional de la colección del Sr. J.-P. Pinoteau: fotos, libros, reproducciones de carteles, artículos y documentos raros sobre Marcel Pagnol, su obra y sus intérpretes emblemáticos. Un homenaje vivo a un mundo legendario

