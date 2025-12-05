Exposition Jean-Paul Privet Galerie Le Triphasé Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 14:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Né en 1960 à Guérande, Jean-Paul Privet est artiste-peintre autodidacte depuis son adolescence. Il vit et travaille dans la région nantaise. »Dans ma peinture, il n’y a pas de volonté de représentation. Les images m’apparaissent, un monde s’exprime au travers de moi, comme au travers d’un canal, spontanément.Sur la toile posée par terre, je jette d’abord les couleurs de manière aléatoire, puis de ce fond indifférencié, des formes adviennent, se structurent, se construisent, un chemin commence à se dessiner. J’observe alors, à postériori, des thèmes récurrents : fracture de l’obscur sous les foudres de la lumière, dialogues entre le ciel et la terre, seuils, gardiens, passages vers un au-delà du monde… » Exposition du 6 novembre au 6 décembre 2025 :du mardi au samedi de 14h à 19het sur rendez-vous : 06 81 17 06 90 Vernissage le jeudi 6 novembre 2025 de 18h à 21h

Galerie Le Triphasé Centre-ville Nantes 44000

06 81 17 06 90 https://www.letriphase.com/