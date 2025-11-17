Exposition Jean-Paul Sportiello Galerie l’App’Art Galerie l’App’Art Périgueux
Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Exposition du lundi 17 novembre au samedi 29 novembre 2025 inclus
tous les jours (sauf dimanches) 14h30-18h30
Vernissage mardi 21 novembre à 18h30
Avec le soutien du Conseil départemental de la Dordogne et de la Mairie de Périgueux .
Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 81 33 25 contact@galerie-appart.org
