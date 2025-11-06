Exposition Jean-Pierre Blanche, L’atelier d’Aix Galerie Jeanne Bossert Aix-en-Provence

Exposition Jean-Pierre Blanche, L’atelier d’Aix

Du 06/11 au 20/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 18h.

Ou sur RV. Galerie Jeanne Bossert 3 rue Adanson Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Artiste emblématique de la scène artistique du Sud, L’atelier d’Aix présente une série de pastels et d’huiles de J.P. Blanche, dont l’atelier se trouvait à l’Hôtel de Ramatuelle où est située notre galerie, La Galerie Jeanne Bossert.

Grand paysagiste de la nature, qu’il a transcrite avec une vision poétique et un sens extraordinaire de la lumière, ses œuvres sont celles d’un grand peintre contemplatif.

Vernissage le vendredi 7 novembre à partir de 18h, lors de la Nuit des Galeries. .

Galerie Jeanne Bossert 3 rue Adanson Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

L’atelier d’Aix presents a series of pastels and oils by J.P. Blanche, whose studio was located at the Hôtel de Ramatuelle where our gallery, Galerie Jeanne Bossert, is located.

German :

Als emblematischer Künstler der Kunstszene des Südens präsentiert L’atelier d’Aix eine Reihe von Pastell- und Ölgemälden von J.P. Blanche, dessen Atelier sich im Hotel in Ramatuelle befand, wo unsere Galerie, La Galerie Jeanne Bossert, ihren Sitz hat.

Italiano :

L’atelier d’Aix presenta una serie di pastelli e oli di J.P. Blanche, artista emblematico della scena artistica meridionale, il cui studio si trovava all’Hôtel de Ramatuelle, dove ha sede la nostra galleria, la Galerie Jeanne Bossert.

Espanol :

L’atelier d’Aix presenta una serie de pasteles y óleos de J.P. Blanche, artista emblemático de la escena artística del Sur, cuyo taller estaba situado en el Hôtel de Ramatuelle, donde se encuentra nuestra galería, la Galerie Jeanne Bossert.

