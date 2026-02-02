Exposition Jean Pierre Cadoret et Philippe J. Guirriec Librairie La Pluie d’été Pont-Croix

Exposition Jean Pierre Cadoret et Philippe J. Guirriec

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

Début : 2026-02-18

fin : 2026-03-29

Dans notre petite salle à l’étage, Exposition des artistes, Jean Pierre Cadoret et Philippe J. Guirriec qui ont en partage la peinture, la poésie, le dessin. Ils viennent des arts appliqués aux métiers d’art.

Sur le bord invisible de l’eau dessus Oniroglyphes est d’abord un livre composé à quatre mains. Dans la galerie, l’exposition des mots et des images rejouent leur alliance insolite en format original. Entre sensations brutes et émotions contradictoires le passager est invité à tirer à lui le fil de son propre récit. .

Librairie La Pluie d’été 6 rue de la prison Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36

