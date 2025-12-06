[Exposition] Jean-Pierre Clément La Grange du Moulin, Parc du Colombier Offranville

[Exposition] Jean-Pierre Clément

La Grange du Moulin, Parc du Colombier / 453 Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18

fin : 2026-05-17

L’artiste dieppois Jean-Pierre Clément revient à Offranville pour y présenter ses toiles d’inspiration marines, ses paysages locaux colorés, dans un style minimaliste.

Un rendez-vous culturel et artistique à ne pas manquer!

En bonus, prenez le temps d’échanger avec l’artiste, très sympathique, qui vous dévoilera ses inspirations, sa manière de travailler et ses techniques employées. .

