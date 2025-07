Exposition Jean-Pierre Jaunet, ses élèves et ses amis peintres Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition Jean-Pierre Jaunet, ses élèves et ses amis peintres Saint-Sauveur-le-Vicomte samedi 12 juillet 2025.

Exposition Jean-Pierre Jaunet, ses élèves et ses amis peintres

Château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-25 18:00:00

2025-07-12

Jean-Pierre Jaunet était une figure emblématique de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Il était entré en peinture, comme on entre en religion. Peintre infatigable, il a illustré surtout le Cotentin, paysages de la Hague, du Val de Saire, les marais, la mer…

Cela fait plusieurs années déjà qu’il nous a quitté.

Nous lui rendons hommage entouré par ses nombreux élèves et ses amis peintres.

Du samedi 12 juillet au vendredi 25 juillet au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, salles du Logis Robessard et de l’ancienne Chapelle.

Ouverture de 14h à 18h.

Château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr

English : Exposition Jean-Pierre Jaunet, ses élèves et ses amis peintres

Jean-Pierre Jaunet was an emblematic figure in Saint-Sauveur-le-Vicomte.

He entered painting as one enters religion. A tireless painter, he mainly illustrated the Cotentin region, landscapes of the Hague, the Val de Saire, the marshes, the sea?

He passed away several years ago.

We pay tribute to him, surrounded by his many students and painter friends.

From Saturday July 12 to Friday July 25 at the Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, in the Logis Robessard and old Chapel rooms.

Open from 2pm to 6pm.

German :

Jean-Pierre Jaunet war eine Symbolfigur von Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Er war in die Malerei eingetreten, wie man in die Religion eintritt. Als unermüdlicher Maler hat er vor allem das Cotentin, die Landschaften der Hague und des Val de Saire, die Sümpfe und das Meer illustriert

Er hat uns bereits vor mehreren Jahren verlassen.

Wir gedenken seiner im Kreise seiner zahlreichen Schüler und Malerfreunde.

Samstag, 12. Juli bis Freitag, 25. Juli im Schloss Saint-Sauveur-le-Vicomte, Räume des Logis Robessard und der alten Kapelle.

Öffnungszeiten von 14 bis 18 Uhr.

Italiano :

Jean-Pierre Jaunet è stato una figura emblematica di Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Entrò nella pittura come si entra nella religione. Pittore instancabile, ha illustrato soprattutto la regione del Cotentin, i paesaggi dell’Aia, la Val de Saire, le paludi, il mare?

È scomparso diversi anni fa.

Gli rendiamo omaggio circondati dai suoi numerosi allievi e amici pittori.

Da sabato 12 luglio a venerdì 25 luglio al Castello di Saint-Sauveur-le-Vicomte, nelle sale del Logis Robessard e nell’antica Cappella.

Apertura dalle 14.00 alle 18.00.

Espanol :

Jean-Pierre Jaunet fue una figura emblemática de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Entró en la pintura como se entra en religión. Pintor incansable, ilustró sobre todo la región del Cotentin, paisajes de La Haya y Val de Saire, las marismas, el mar..

Falleció hace varios años.

Le rendimos homenaje rodeados de sus numerosos alumnos y amigos pintores.

Del sábado 12 de julio al viernes 25 de julio en el castillo de Saint-Sauveur-le-Vicomte, en las salas del Logis Robessard y de la antigua capilla.

Abierto de 14:00 a 18:00 h.

