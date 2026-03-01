Exposition Jean Prouvé, Inventeur de Maisons Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence

Exposition Jean Prouvé, Inventeur de Maisons

Fondation CAB 5766 montée des Trious Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

2026-03-15

L’exposition de la Fondation CAB retrace l’ambition de Jean Prouvé d’industrialiser la construction, à travers archives, éléments préfabriqués et mobilier.

English :

The exhibition at the CAB Foundation traces Jean Prouvé’s ambition to industrialise construction through archives, prefabricated elements and furniture.

