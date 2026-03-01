Exposition Jean Prouvé, Inventeur de Maisons Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence
Exposition Jean Prouvé, Inventeur de Maisons Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence dimanche 15 mars 2026.
Exposition Jean Prouvé, Inventeur de Maisons
Fondation CAB 5766 montée des Trious Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-10-31 18:00:00
Date(s) :
2026-03-15
L’exposition de la Fondation CAB retrace l’ambition de Jean Prouvé d’industrialiser la construction, à travers archives, éléments préfabriqués et mobilier.
.
Fondation CAB 5766 montée des Trious Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 11 24 49 spv@fondationcab.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The exhibition at the CAB Foundation traces Jean Prouvé’s ambition to industrialise construction through archives, prefabricated elements and furniture.
L’événement Exposition Jean Prouvé, Inventeur de Maisons Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence