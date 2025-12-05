[Exposition] Jean Quemere La Grange au Moulin, Parc du Colombier Offranville

[Exposition] Jean Quemere

La Grange au Moulin, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Habitué des exposition offranvillaise, l’artiste seinomarin Jean QUEMERE revient en 2026 pour présenter ses toiles d’inspiration normande.

C’est toujours un plaisir pour les yeux, pour les voyageurs et les touristes de découvrir la Normandie de Monsieur QUEMERE. Une technique extraordinaire pour des toiles de tous formats, colorées et qui invitent à la contemplation.

Une exposition à ne pas manquer durant la saison culturelle 2026 de la Ville d’Offranville! .

