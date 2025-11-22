EXPOSITION JEAN SIMARO Saint-Estève

EXPOSITION JEAN SIMARO

Rue Mas Carbasse Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-22

Jean Simaro, alias Lazarus, présente ses peintures à l’aquarelle à travers “Soft Machine”, une exposition qui évoque l’idée que “nous sommes tous d’une certaine manière des machines

Rue Mas Carbasse Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00

English:

Jean Simaro, alias Lazarus, presents his watercolour paintings in ?Soft Machine?, an exhibition that evokes the idea that ?we are all in some way machines?

German:

Jean Simaro, alias Lazarus, präsentiert seine Aquarellmalerei in ?Soft Machine?, einer Ausstellung, die die Idee aufgreift, dass ?wir alle in gewisser Weise Maschinen sind?

Italiano:

Jean Simaro, alias Lazarus, presenta i suoi acquerelli in Soft Machine , una mostra che evoca l’idea che siamo tutti in qualche modo macchine

Espanol:

Jean Simaro, alias Lazarus, presenta sus acuarelas en Soft Machine , una exposición que evoca la idea de que todos somos de alguna manera máquinas

