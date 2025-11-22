EXPOSITION JEAN SIMARO Saint-Estève
EXPOSITION JEAN SIMARO
Rue Mas Carbasse Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-22
Jean Simaro, alias Lazarus, présente ses peintures à l’aquarelle à travers “Soft Machine”, une exposition qui évoque l’idée que “nous sommes tous d’une certaine manière des machines
.
English :
Jean Simaro, alias Lazarus, presents his watercolour paintings in ?Soft Machine?, an exhibition that evokes the idea that ?we are all in some way machines?
German :
Jean Simaro, alias Lazarus, präsentiert seine Aquarellmalerei in ?Soft Machine?, einer Ausstellung, die die Idee aufgreift, dass ?wir alle in gewisser Weise Maschinen sind?
Italiano :
Jean Simaro, alias Lazarus, presenta i suoi acquerelli in Soft Machine , una mostra che evoca l’idea che siamo tutti in qualche modo macchine
Espanol :
Jean Simaro, alias Lazarus, presenta sus acuarelas en Soft Machine , una exposición que evoca la idea de que todos somos de alguna manera máquinas
