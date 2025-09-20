Exposition : « Jean, un vêtement sous toutes ses coutures » Chapelle des jésuites Nîmes

Exposition : « Jean, un vêtement sous toutes ses coutures » Chapelle des jésuites Nîmes samedi 20 septembre 2025.

Exposition : « Jean, un vêtement sous toutes ses coutures » 20 et 21 septembre Chapelle des jésuites Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Il est la star de toutes les générations et de tous les milieux sociaux, mais sommes-nous sûrs de le connaître ? Habit des chercheurs d’or, il se répand dans le monde, accompagnant l’essor de l’industrie textile et sa mondialisation. Signe de rébellion, de loisir et du quotidien, il occupe aussi le monde de la mode. Il est aujourd’hui un symbole de la surconsommation et de la pollution. Cette exposition immersive, décalée et ludique, conçue à la cité des sciences et de l’industrie à Paris en 2021 en partenariat avec l’agence de la transition écologique, invite à découvrir le jean sous toutes ses coutures !

Chapelle des jésuites 17 Grand’rue, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Cet édifice fin XVIIe siècle, aux proportions harmonieuses, est classé au titre des Monuments historiques. Restaurée en 1985, la chapelle des Jésuites accueille aujourd’hui expositions et manifestations culturelles. Jouxtant le collège où enseignaient les membres de la Compagnie de Jésus, elle impose une architecture aux influences variées, mélangeant ordres antiques et expressions baroques, et possède une coupole admirable.

Il est la star de toutes les générations et de tous les milieux sociaux, mais sommes-nous sûrs de le connaître ? Habit des chercheurs d’or, il se répand dans le monde, accompagnant l’essor de textile…

©Ville de Nîmes