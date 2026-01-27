Exposition Jean-Yves Jodeau et Philippe Guilbeau Place de l’Hôtel de Ville Bressuire

Exposition Jean-Yves Jodeau et Philippe Guilbeau

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-09 2026-05-10

Exposition de Jean-Yves Jodeau et Philippe Guilbeau présentée par Les Amis des Arts. .

Place de l’Hôtel de Ville Galerie des Arcades Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 amis.desarts@orange.fr

