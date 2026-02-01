Exposition Jean-Yves Pennec Bois d’Oeuvre Le Linteau Rouge Saint-Brieuc

Exposition Jean-Yves Pennec Bois d’Oeuvre

Le Linteau Rouge 9 Rue Jouallan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-03-28 19:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Pour créer, un artiste peut s’emparer du matériau le plus ordinaire et sans en modifier l’aspect, totalement le transformer, c’est ce à quoi parvient Jean-Yves Pennec… Magie de l’art qui, transmuant un matériau des plus banals, nous donne cette émotion particulière que nous éprouvons lorsque nous découvrons une réalité que nous n’avons jamais vue.

Charles Juliet .

Le Linteau Rouge 9 Rue Jouallan Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 47 90 52 41

