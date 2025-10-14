Exposition : Jeanne Malivel, 1895–1926, Résolument Bretonne et Moderne Galerie des Orfèvres Paris

La Galerie des Orfèvres accueille une exposition exceptionnelle consacrée à Jeanne Malivel, figure pionnière du mouvement Seiz Breur, qui marqua de son empreinte l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925.

À travers une sélection d’œuvres rares et emblématiques, Jack-Philippe Ruellan rend hommage à la modernité et à l’engagement artistique de Jeanne Malivel, dont la vision reste étonnamment actuelle. Cette exposition met en lumière son rôle fondamental dans le renouveau de l’art breton et son audace créative.

Du 14 au 31 octobre 2025

Galerie des Orfèvres, 23 place Dauphine 75001 Paris

de 11h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

https://www.svvruellan.com/ +33142245634 info.orfevresgalerie@gmail.com https://www.facebook.com/jeannemalivel/ https://www.facebook.com/jeannemalivel/