Exposition Jeanne Marie Robic Audierne
Exposition Jeanne Marie Robic Audierne mardi 30 juin 2026.
Audierne
Exposition Jeanne Marie Robic
Rue Jean-Jacques Rousseau Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 11:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Œuvres de Jeanne Marie Robic exposées à l’Ephad d’Audierne.
Vernissage le 30 juin à 15h30. .
Rue Jean-Jacques Rousseau Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 26 10
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English :
L’événement Exposition Jeanne Marie Robic Audierne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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