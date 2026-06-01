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Exposition Jeanne Marie Robic Audierne

Exposition Jeanne Marie Robic Audierne mardi 30 juin 2026.

Adresse : Rue Jean-Jacques Rousseau

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Audierne

Exposition Jeanne Marie Robic

Rue Jean-Jacques Rousseau Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 11:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Œuvres de Jeanne Marie Robic exposées à l’Ephad d’Audierne.
Vernissage le 30 juin à 15h30.   .

Rue Jean-Jacques Rousseau Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 26 10 

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English :

L’événement Exposition Jeanne Marie Robic Audierne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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