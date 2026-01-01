EXPOSITION JEANNE TRAON DOMAINE CLAIRE MAYOL Port-Vendres
Quai Pierre Forgas Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-02-28 19:00:00
Une immersion sensorielle et poétique dans l’univers pictural de Jeanne Traon Loiseleux, enrichie d’une lecture musicale envoûtante portée par les voix et le violoncelle.
Vernissage le 31/01 à 19h. Entrée libre
Quai Pierre Forgas Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 69 12 35
English :
A sensory and poetic immersion in the pictorial universe of Jeanne Traon Loiseleux, enriched by a spellbinding musical reading carried by voice and cello.
Opening on 31/01 at 7pm. Free admission
