Exposition Jeanne Verdreau, Lise Del Medico et Steve Fanouillet Mairie La Chapelle-Saint-Aubin

Exposition Jeanne Verdreau, Lise Del Medico et Steve Fanouillet Mairie La Chapelle-Saint-Aubin vendredi 14 novembre 2025.

Exposition Jeanne Verdreau, Lise Del Medico et Steve Fanouillet

Mairie 2 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Découvrez les peintures et gravures de Jeanne Verdreau, le sculptures de Lise Del Medico et les photographies macro de Steve Fanouillet, le temps d’un week-end, à la mairie de La Chapelle-Saint-Aubin.

Jeanne Verdreau est peintre et graveuse. Elle travaille depuis plusieurs années le thème des figures féminines. Son dessin dépouillé vise l’essentiel. La joie de travailler les couleurs est, sans aucun doute, le véritable motif de ses œuvres.

Lise Del Medico est une artiste autodidacte qui sculpte la terre et réalise également des œuvres en bronze. L’universalité, l’amour et la quête de l’unité inspirent les œuvres de l’artiste qui crée un univers poétique et spirituel, peuplé de personnages en paix, sereins ou méditatifs.

Steve Fanouillet est un photographe autodidacte spécialisé en macrophotographie. Ce projet a pour sujet principal des insectes, libres et vivants, dans leur environnement. L’idée, à travers ce travail photographique, est de mettre en valeur ce que l’on ne peut percevoir à l’œil nu la beauté naturelle des abeilles dans leur biotope. .

Mairie 2 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin 72650 Sarthe Pays de la Loire culture@lachapellesaintaubin.fr

English :

Discover the paintings and engravings of Jeanne Verdreau, the sculptures of Lise Del Medico and the macro photographs of Steve Fanouillet, over the course of a weekend, at La Chapelle-Saint-Aubin town hall.

German :

Entdecken Sie ein Wochenende lang im Rathaus von La Chapelle-Saint-Aubin die Gemälde und Stiche von Jeanne Verdreau, die Skulpturen von Lise Del Medico und die Makrofotografien von Steve Fanouillet.

Italiano :

Scoprite i dipinti e le incisioni di Jeanne Verdreau, le sculture di Lise Del Medico e le macrofotografie di Steve Fanouillet, nel corso di un fine settimana, presso il municipio di La Chapelle-Saint-Aubin.

Espanol :

Descubra las pinturas y grabados de Jeanne Verdreau, las esculturas de Lise Del Medico y las macrofotografías de Steve Fanouillet, durante un fin de semana, en el ayuntamiento de La Chapelle-Saint-Aubin.

L’événement Exposition Jeanne Verdreau, Lise Del Medico et Steve Fanouillet La Chapelle-Saint-Aubin a été mis à jour le 2025-09-09 par CDT72