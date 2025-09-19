Exposition J’étais et je suis Niederbronn-les-Bains

Exposition J’étais et je suis Niederbronn-les-Bains vendredi 19 septembre 2025.

Exposition J’étais et je suis

18 rue des Romains Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-19 12:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Les ami(e)s de la créativité auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir un lieu où se côtoient l’architecture d’un ancien corps de ferme, les outils agricoles, les peintures et les différentes œuvres d’une activité artisanale émergente.

Les ami(e)s de la créativité auront l’occasion de découvrir ou redécouvrir un lieu où se côtoient l’architecture d’un ancien corps de ferme, les outils agricoles, les peintures et les différentes œuvres d’une activité artisanale émergente.

Hier, j’étais un corps de ferme, une échoppe, une maison de petit vigneron. Aujourd’hui, je suis l’ « à mar y llis ». Un lieu où l’architecture, cet art de concevoir un espace, une peinture, une musique, une poésie, le spectacle d’une vie s’expose en amitié. Alors venez, en toute simplicité. « Levez les yeux » sur ce cocon si intimiste, si atypique et laissez maintenant votre âme vagabonder. L' »à mar y llis » est heureuse de vous recevoir et de vous faire prendre cette passerelle vers la créativité. 0 .

18 rue des Romains Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 40 46 51

English :

Friends of creativity will have the opportunity to discover or rediscover a place where the architecture of an old farmhouse, farm tools, paintings and the various works of an emerging craft activity come together.

German :

Freunde der Kreativität haben die Gelegenheit, einen Ort zu entdecken oder wiederzuentdecken, an dem die Architektur eines alten Bauernhauses, landwirtschaftliche Werkzeuge, Gemälde und die verschiedenen Werke eines aufstrebenden Handwerks zusammenkommen.

Italiano :

Gli amici della creatività avranno l’opportunità di scoprire o riscoprire un luogo in cui si possono vedere fianco a fianco l’architettura di un’antica casa colonica, gli attrezzi agricoli, i dipinti e le varie opere di un’attività artigianale emergente.

Espanol :

Los amigos de la creatividad tendrán la oportunidad de descubrir o redescubrir un lugar en el que conviven la arquitectura de una antigua granja, aperos de labranza, pinturas y las diversas obras de una artesanía emergente.

L’événement Exposition J’étais et je suis Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte