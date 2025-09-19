Exposition : « Jetons, médailles et monnaies : 1625-1629. Une étape vers les 400 ans du Grand Siège » Hôtel de Ville La Rochelle

Exposition : « Jetons, médailles et monnaies : 1625-1629. Une étape vers les 400 ans du Grand Siège » Hôtel de Ville La Rochelle vendredi 19 septembre 2025.

Exposition : « Jetons, médailles et monnaies : 1625-1629. Une étape vers les 400 ans du Grand Siège » 19 – 21 septembre Hôtel de Ville Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition : « Jetons, médailles et monnaies : 1625-1629. Une étape vers les 400 ans du Grand Siège »

Instruments de propagande émis par Louis XIII, ils sont relatifs au siège de l’Ile de Ré et de La Rochelle.

Vendredi 15h : ouverture en présence de Jean-Yves Kind chargé des collections des monnaies de la Bibliothèque Nationale de France.

Collections privées : Alain Bailly et divers collectionneurs et amateurs.

Hôtel de Ville 3 place de l’hôtel de Ville, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Collection privée