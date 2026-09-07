Exposition / jeu : ces drôles d’expressions culinaires !, Médiathèque l’Ouvre-boîte, Orliénas

Informations pratiques

Exposition / jeu : ces drôles d’expressions culinaires ! 2 – 4 octobre Médiathèque l’Ouvre-boîte Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T12:30:00+02:00

Faire le poireau, Ramener sa fraise , mais d’où viennent ces drôles d’expressions culinaires ?

es dessins de Philippe Brocard et les dialogues de Thierry Ducroix nous le font découvrir par le jeu et l’humour.

Venez découvrir ces Saveurs Savantes !

Exposition tout public , Accès libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque

Vous en voulez un peu plus ? D’autres dessins de l’exposition sont également à découvrir à la médiathèque Louis Calaferte de Mornant !

Médiathèque l’Ouvre-boîte Place francois blanc 69530 Orliénas Orliénas 69530 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472311723 https://bibliotheques.copamo.fr/

Biblis en folie 2026

©Philippe Brocard