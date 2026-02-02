Exposition Jeu de briques Galerie E.Leclerc Sainte-Verge

Exposition Jeu de briques

Galerie E.Leclerc 15 Route de Saumur Sainte-Verge Deux-Sèvres

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-14

2026-02-09

Venez découvrir cette superbe exposition de jeu de briques au sein de votre galerie marchande Leclerc !

Cette animation est offert par les commerçants de votre centre commercial et se déroule du 9 au 14 février 2026

Galerie E.Leclerc 15 Route de Saumur Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine espace.maquettes.trains@orange.fr

English : Exposition Jeu de briques

Come and discover this superb exhibition of brick play in your Leclerc shopping mall!

This animation is offered by the merchants of your shopping center and runs from February 9 to 14, 2026

