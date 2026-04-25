Exposition Jeu de contes Médiathèque L’Épicerie des Mots Messey-sur-Grosne
Exposition Jeu de contes Médiathèque L’Épicerie des Mots Messey-sur-Grosne mercredi 6 mai 2026.
Messey-sur-Grosne
Exposition Jeu de contes
Médiathèque L’Épicerie des Mots 2 rue de la Rièpe Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-06
L’exposition Jeu de Contes vous invite à redécouvrir les figures classiques des contes de fées. Présentés sous la forme de grandes cartes à jouer, ces personnages dévoilent tour à tour leur part sombre et leur meilleur jour grâce à des portraits réalisés à la gouache et à l’aquarelle. L’artiste-illustratrice Eugénie Cottel y propose une vision personnelle et mystérieuse des héros et héroïnes d’autrefois. Plongez dans l’univers de ses œuvres. .
Médiathèque L’Épicerie des Mots 2 rue de la Rièpe Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 05 28 bibli.messey@orange.fr
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English : Exposition Jeu de contes
L’événement Exposition Jeu de contes Messey-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-04-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II