Exposition Jeu de contes Médiathèque L’Épicerie des Mots Messey-sur-Grosne

Messey-sur-Grosne

Exposition Jeu de contes

Médiathèque L’Épicerie des Mots 2 rue de la Rièpe Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-06

L’exposition Jeu de Contes vous invite à redécouvrir les figures classiques des contes de fées. Présentés sous la forme de grandes cartes à jouer, ces personnages dévoilent tour à tour leur part sombre et leur meilleur jour grâce à des portraits réalisés à la gouache et à l’aquarelle. L’artiste-illustratrice Eugénie Cottel y propose une vision personnelle et mystérieuse des héros et héroïnes d’autrefois. Plongez dans l’univers de ses œuvres. .

Médiathèque L’Épicerie des Mots 2 rue de la Rièpe Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 05 28 bibli.messey@orange.fr

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English : Exposition Jeu de contes

L’événement Exposition Jeu de contes Messey-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-04-25 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II