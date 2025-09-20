Exposition & jeu d’énigme au Château de Tonquédec Tonquédec

Château de Tonquédec Tonquédec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez explorer le Château de Tonquédec à travers un nouveau Jeu, « l’Enigme du Kastell » et admirer aussi l’exposition de David Balade autour des amours d’un des plus célèbres couples de la littérature médiévale Tristan et Iseult. .

Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 05 69

