Exposition-jeu la vie privée des abeilles place du Champ de Mars Donzère

Exposition-jeu la vie privée des abeilles

place du Champ de Mars Médiathèque Jeunesse centre culturel Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Deux parcours adaptés pour découvrir les abeilles. Plusieurs niveaux de jeux Les petites Z’abeilles à partir de 6 ans et la ruche pour les plus de 8 ans.

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place du Champ de Mars Médiathèque Jeunesse centre culturel Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 75 40 mediatheque@donzere.net

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English :

Two adapted bee trails. Several levels of play: Les petites Z’abeilles for children aged 6 and over, and La ruche for children aged 8 and over.

L’événement Exposition-jeu la vie privée des abeilles Donzère a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence