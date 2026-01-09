Exposition-jeu pour tout-petits Je suis tout un jeu Aix-Villemaur-Pâlis
Exposition-jeu pour tout-petits Je suis tout un jeu Aix-Villemaur-Pâlis mardi 20 janvier 2026.
Exposition-jeu pour tout-petits Je suis tout un jeu
1 Av. Georges Clemenceau Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-01-20
Du 20 janvier au 9 février AIX-EN-OTHE Exposition-jeu pour tout-petits Je suis tout un jeu .
Dans le cadre de l’opération Premières pages, une exposition pour les tout-petits à retrouver à la bibliothèque municipale. Je suis tout un jeu est une exposition-jeu immersive, créée par l’autrice et l’illustratrice Anne Letuffe, où les tout-petits explorent émotions et sensations à travers des installations à toucher, manipuler et traverser. Un espace poétique, sensoriel et entièrement pensé à hauteur d’enfant.
Lundi 14h à 16h30 (sauf pendant les congés scolaires)
Mercredi 10h à 12h
Jeudi 17h à 19h
Samedi 10h à 12h
Exposition gratuite et accessible à toutes et tous
Contact +33 (0)3 25 46 75 00 bibliaixenothe@gmail.com .
1 Av. Georges Clemenceau Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 46 75 00 bibliaixenothe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition-jeu pour tout-petits Je suis tout un jeu Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance