Exposition-jeu pour tout-petits Je suis tout un jeu Aix-Villemaur-Pâlis

Du 20 janvier au 9 février AIX-EN-OTHE Exposition-jeu pour tout-petits Je suis tout un jeu .

Dans le cadre de l’opération Premières pages, une exposition pour les tout-petits à retrouver à la bibliothèque municipale. Je suis tout un jeu est une exposition-jeu immersive, créée par l’autrice et l’illustratrice Anne Letuffe, où les tout-petits explorent émotions et sensations à travers des installations à toucher, manipuler et traverser. Un espace poétique, sensoriel et entièrement pensé à hauteur d’enfant.

Lundi 14h à 16h30 (sauf pendant les congés scolaires)

Mercredi 10h à 12h

Jeudi 17h à 19h

Samedi 10h à 12h

Exposition gratuite et accessible à toutes et tous

Contact +33 (0)3 25 46 75 00 bibliaixenothe@gmail.com .

