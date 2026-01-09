Exposition-jeu pour tout-petits Je suis tout un jeu Ervy-le-Châtel

Exposition-jeu pour tout-petits Je suis tout un jeu

Du 11 au 25 février ERVY-LE-CHATEL Exposition-jeu pour tout-petits Je suis tout un jeu .

Dans le cadre de l’opération Premières pages, une exposition pour les tout-petits à retrouver à la bibliothèque municipale. Je suis tout un jeu est une exposition-jeu immersive, créée par l’autrice et l’illustratrice Anne Letuffe, où les tout-petits explorent émotions et sensations à travers des installations à toucher, manipuler et traverser. Un espace poétique, sensoriel et entièrement pensé à hauteur d’enfant.

Lundi Fermé

Mardi 14:00–18:00

Mercredi 09:00–12:00, 14:00–18:00

Jeudi 09:00–12:00, 14:00–18:00

Vendredi 09:00–13:00, 14:00–18:00

Samedi 10:00–13:00, 14:00–18:00

Dimanche Fermé

Exposition gratuite et accessible à toutes et tous

Contact +33 (0)3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr

