Exposition Jeunes architectes et paysagistes à l’Ouest – avec le CAUE Finistère Manoir de Kerazan Loctudy

Exposition Jeunes architectes et paysagistes à l’Ouest – avec le CAUE Finistère 20 et 21 septembre Manoir de Kerazan Finistère

Gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des JEP 2025, découvrez l’exposition JAPO – Jeunes Architectes et Paysagistes à l’Ouest, présentée par le CAUE du Finistère

Cette exposition met en lumière la nouvelle génération d’architectes et de paysagistes-concepteurs finistériens : des talents de moins de 40 ans de plus en plus nombreux à façonner le territoire.

Une belle occasion de plonger dans la créativité et l’engagement de celles et ceux qui imaginent nos paysages et notre patrimoine de demain.

Manoir de Kerazan Rue du Suler, 29750, Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne Construit au XVIe siècle, remanié au XVIIIe et XIXe siècles, le manoir de Kerazan fait partie du patrimoine de l'Institut de France. Légué en 1928 par son dernier propriétaire, Joseph-Georges Astor, le manoir de Kerazan est comme figé dans le temps. Mobilier, collection de tableaux de grands peintres tels que Maurice Denis, Lucien Simon, Charles Cottet, collection d'objets d'art et pièces uniques de faïences de Quimper signées Alfred Beau. Nous vous proposons une immersion dans l'art de vivre d'une famille bourgeoise à la fin du XIXe siècle en Pays Bigouden.

Le manoir de Kerazan est dans un écrin de verdure de 5 hectares dans lequel vous pouvez admirer différentes essences d’arbres et profiter du calme de ce parc à l’anglaise. 2 grands parkings gratuits sont à la disposition des visiteurs. Arrêts de bus à proximité. Accessible aux PMR. Entrée Gratuite

CAUE Finistère