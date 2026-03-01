Exposition Jeunes Talents ECSP Cornimont

Exposition Jeunes Talents

ECSP 16 Place de la Pranzière Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-23 2026-04-06

Venez découvrir de jeunes artistes vosgiens différentes techniques à découvrir ! Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels de l’ECSP de Cornimont. Entrée libre. Vernissage de l’exposition le samedi 21 mars à 11h, ouvert à tous, puis différents ateliers animés par les jeunes talents de 14h à 16h l’après-midi stopmotion, crochet/tricot, peinture, atelier libre…), sans réservation et gratuit.Tout public

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ECSP 16 Place de la Pranzière Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 25 42 83 contact@ecsp-cornimont.org

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English :

Come and discover young artists from the Vosges: different techniques to discover! Exhibition on view during regular opening hours at ECSP Cornimont. Free admission. Opening of the exhibition on Saturday March 21 at 11 a.m., open to all, followed by various workshops led by the young talents from 2 to 4 p.m. in the afternoon: stopmotion, crochet/knitting, painting, free workshop…), without reservation and free of charge.

L’événement Exposition Jeunes Talents Cornimont a été mis à jour le 2026-03-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES