Exposition Jeunesse: l’univers de Mathias Friman Médiathèque de Lille-Moulins Lille

Exposition Jeunesse: l’univers de Mathias Friman 6 – 28 janvier 2026 Médiathèque de Lille-Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-06T14:00:00+01:00 – 2026-01-06T18:00:00+01:00

Fin : 2026-01-28T14:00:00+01:00 – 2026-01-28T18:00:00+01:00

À travers ses illustrations, Mathias Friman aborde des thématiques essentielles : environnement, écologie, biodiversité, nature sauvage… mais aussi des sujets plus intimes comme notre lien au vivant et la place de l’humain dans son écosystème.

Une sélection spéciale de documents et albums en lien avec l’environnement et l’écologie accompagnera l’exposition, permettant aux visiteurs de prolonger leur découverte et leur réflexion.

Mathias Friman, né en banlieue parisienne dans les années 1970, associe depuis l’enfance son goût pour la nature et le dessin. Son travail invite petits et grands à observer, comprendre et aimer la nature.

Médiathèque de Lille-Moulins 8 allée de la filature Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Plongez dans l’univers poétique et engagé de l’auteur-illustrateur Mathias Friman. Ses œuvres, riches en détails et en finesse, nous invitent à observer le monde avec curiosité et respect.

Couverture de l’album « Une bouteille dans l’océan », Mathias Friman Seuil Jeunesse