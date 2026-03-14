Exposition Jeux de construction, du cube au pixel Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Exposition Jeux de construction, du cube au pixel

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-04-04

Exposition Jeux de construction, du cube au pixel du 4 avril au 3 janvier au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Empiler, encastrer, assembler… Les jeux de construction invitent petits et grands à imaginer, créer et recommencer encore et encore. Avec quelques pièces, tout devient possible une tour, une maison, un pont… ou une construction complètement farfelue ! En jouant, les enfants développent leur adresse, leur imagination et leur patience. Ils apprennent à observer, à réfléchir et à coopérer. Et les adultes ne sont pas en reste construire est aussi un moment de détente, de défi et de plaisir partagé. Ici, on joue, on construit, on déconstruit… et surtout, on s’amuse ensemble, quel que soit son âge ! .

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

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L’événement Exposition Jeux de construction, du cube au pixel Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE