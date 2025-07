Exposition Jeux de construction Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence

Maison Bonchamps 61 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-07-26 11:00:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

2025-07-26

Venez découvrir l’exposition de Arturo à la Maison Bonchamps dans le petit village de pêcheurs de La Meilleraie !

Arturo, dessinateur, peintre et plasticien, formé aux Beaux-Arts d’Angers et de Brest, investit la Maison Bonchamps avec un travail à la fois visuel, critique et numérique.

Depuis plus de 20 ans, il explore les frontières de la représentation picturale en réinterprétant des images iconiques à travers un traitement pixelisé.

Son art questionne la mémoire collective et l’impact de l’image numérique, pour en proposer une relecture contemporaine et graphique.

Une exposition qui brouille les pistes entre art classique, culture pop et langage numérique.

Entrée libre Venez découvrir un univers aussi subtil que percutant.

Ouvert les samedis 26 juillet, 2 et 9 août et les dimanches 27 juillet, 3 et 10 août de 11h à 19h. .

Maison Bonchamps 61 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire lameilleraie.animation@yahoo.fr

English :

Come and discover Arturo’s exhibition at Maison Bonchamps in the small fishing village of La Meilleraie!

German :

Besuchen Sie die Ausstellung von Arturo im Maison Bonchamps im kleinen Fischerdorf La Meilleraie!

Italiano :

Venite a scoprire la mostra di Arturo alla Maison Bonchamps nel piccolo villaggio di pescatori di La Meilleraie!

Espanol :

Venga a descubrir la exposición de Arturo en la Maison Bonchamps, en el pequeño pueblo pesquero de La Meilleraie

L’événement Exposition Jeux de construction Maison Bonchamps Loireauxence a été mis à jour le 2025-07-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis