Exposition “Jeux de couleurs” Cransac

35 place de l'Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Gratuit

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-29

2025-10-01

Nouvelle exposition en octobre au bureau de Cransac-Les-Thermes !

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Cransac-Les-Thermes lundi au vendredi 9h30 à 12h et 15h à 18h ; samedi 9h30 à 12h et 14h à 17h.

Artiste autodidacte originaire de Decazeville, Claire Bourdoncle nous propose de découvrir ses toiles abstraites et colorées.

La couleur est le point de départ de ses compositions, sa peinture respire la liberté et la spontanéité.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 .

35 place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr

English :

New exhibition in October at the Cransac-Les-Thermes office!

German :

Neue Ausstellung im Oktober im Büro von Cransac-Les-Thermes!

Italiano :

Nuova mostra in ottobre presso la sede di Cransac-Les-Thermes!

Espanol :

¡Nueva exposición en octubre en la oficina de Cransac-Les-Thermes!

