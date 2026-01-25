Exposition Jeux de fils, Tout un Art ! Saint-Doulchard

Exposition Jeux de fils, Tout un Art !

1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Début : Dimanche 2026-03-21

fin : 2026-03-29

2026-03-21

Exposition Jeux de fils, tout un art ! par l’atelier de broderie de Saint-Doulchard

L’atelier municipal de Broderie vous donne rendez-vous lors de sa 9ème édition qui se tiendra du samedi 21 au dimanche 29 mars.

Depuis leur dernière exposition en 2023, les 25 brodeuses ont réalisé plus de 200 œuvres mêlant techniques variées, dont la broderie Kantha nouvellement explorée.

Elles dévoileront également le fruit de leur stage mené avec l’artiste invitée d’honneur, Geneviève Verrier Adeux, dont les créations textiles interrogent notre rapport à l’histoire, à la nature et aux enjeux contemporains. Formée à l’Ecole Boulle, elle développe un travail sensible autour des matières et des fibres, utilisant le fil comme une véritable écriture artistique.

Cette année encore, le salon des créateurs fait son retour au sein du château, ouvert au public les samedi 21 et dimanche 22 mars .

Jeux de fils, tout un art exhibition by the Saint-Doulchard embroidery workshop

