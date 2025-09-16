Exposition jeux Les murs ont des oreilles Bibliothèque Bacqueville-en-Caux

Début : 2025-09-16 16:00:00

fin : 2025-10-07 18:00:00

2025-09-16 2025-09-17 2025-09-18 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-27 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-04 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09

Venez découvrir une cabane pleine de surprises pour les enfants de 1 à 5 ans!

Une cabane, des modules à manipuler et des jeux, invitent les enfants à observer, compter, ranger, toucher tout en s’amusant ! .

Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 13 71 bibliotheque-bacqueville@wanadoo.fr

