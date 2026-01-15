EXPOSITION JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’HIVER

Maison Départementale des Sports Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-05

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Hérault CDOS 34, propose, avec le concours du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport l’exposition des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver.

Elle retrace l’histoire des Jeux d’Hiver de 1924 à nos jours, avec des panneaux relatant chaque olympiade au travers de photos d’époques, de rappels historiques, d’anecdotes et d’un tableau des médaillés français sur chacune d’entre elles. .

Maison Départementale des Sports Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 40 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement EXPOSITION JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’HIVER Montpellier a été mis à jour le 2026-01-13 par 34 HERAULT SPORT