Exposition Jeux vidéo Médiathèque Alexandre Breffort Fourchambault

Exposition Jeux vidéo Médiathèque Alexandre Breffort Fourchambault mardi 28 octobre 2025.

Exposition Jeux vidéo

Médiathèque Alexandre Breffort 1A Avenue Jean Jaurès Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 09:30:00

fin : 2025-11-15 12:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Exposition Jeux vidéo du 28 octobre au 15 novembre à la Médiathèque municipale Alexandre Breffort à Fourchambault.

Découvrez les dimensions historiques et créatives du jeu vidéo avec l’évolution des consoles du laboratoire au grand public, les étapes de fabrication et la diversité des expériences de jeux !

En l’espace de 30 ans, le jeu vidéo est devenu le loisir le plus populaire au monde, devant le cinéma. La présente exposition se veut humble et ambitieuse c’est une invitation à découvrir des jeux et des machines, des créateurs et des métiers d’exception. Le tout avec simplicité et beaucoup de curiosité, accompagné d’un quiz pour tester sa culture !

Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture au public de la médiathèque mardi et vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30.

Infos au 03 86 60 87 89 .

Médiathèque Alexandre Breffort 1A Avenue Jean Jaurès Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Jeux vidéo Fourchambault a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Nevers