Exposition J’habite une ville fantôme , Thibaut Derien Galerie Municipale Bernard Nonnet Erquy

Exposition J’habite une ville fantôme , Thibaut Derien

Galerie Municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-02

Thibaut Derien a commencé à parcourir la France il y a vingt ans, évitant à dessein les grands axes de circulation et ses sorties bordées par des kilomètres de panneaux criards, d’insipides préfabriqués, de lotissements uniformes et de ronds-points à donner le tournis.

Il est parti à la recherche des rares petits commerces encore debout mais bel et bien abandonnés, témoins d’une époque, d’un métier, d’un goût, d’une mode. Des petits commerces désertés, laissés aux aléas du temps, qu’il a sélectionnés avec attention parmi la multitude trouvée sur sa route, pour l’émotion singulière qui s’en dégageait, et qui lui ont inspiré cette ville fantôme observant impuissante l’animation de centres commerciaux impersonnels, là-bas, au loin. Pas si loin.

Passée l’angoisse de la fin et du vide, on se laisse malgré tout charmer par la beauté des lignes, des mots, des matières, des typographies, des ouvertures, des fermetures, des formes et des couleurs de ces boutiques.

Et de ces vitrines vides, orphelines, se dégagent tout à coup une émotion et même une certaine vitalité. Celle du passé, celle que notre imagination se surprend à inventer.

Thibaut Derien appartient à une famille de photographes qui font de la photographie documentaire un art, de la trivialité du quotidien, un poème, et qui constatent avec effroi les mutations de notre société, ses laideurs contemporaines et ses splendeurs passées. Sa ville fantôme nous dévoile les ruines d’une société qui n’existe plus, nous met face à nos responsabilités et nous révèle à la fois la beauté qui se dégage de ses décombres.

Visite artistique menée par l’artiste le vendredi 4 septembre à 18h.

Exposition visible

– du mercredi 2 au vendredi 4 de 15h à 18h

– du samedi 5 au dimanche 6 de 10h à 13h et de 15h à 18h

– du mercredi 9 au vendredi 11 de 15h à 18h

– du samedi 12 au dimanche 13 de 10h à 13h et de 15h à 18h .

Galerie Municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64

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L’événement Exposition J’habite une ville fantôme , Thibaut Derien Erquy a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor