Exposition « Jodi » peintures de l’Inde contemporaine The Petite Gallery Monségur

Exposition « Jodi » peintures de l’Inde contemporaine The Petite Gallery Monségur vendredi 12 septembre 2025.

Exposition « Jodi » peintures de l’Inde contemporaine

The Petite Gallery 29 Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21 2025-09-26 2025-09-27 2025-09-28 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12

The Petite Gallery organise une nouvelle exposition cette fois-ci portée sur les peintures de l’Inde. Venez découvrir l’exposition « Jodi », durant ses heures d’ouvertures ou sur rendez-vous toute la semaine (excepté le lundi). Plusieurs artistes y sont regrouper pour vous permettre de découvrir leur travail. Entrée libre. .

The Petite Gallery 29 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 39 09 30 thepetitegallery.monsegur@gmail.com

English : Exposition « Jodi » peintures de l’Inde contemporaine

German : Exposition « Jodi » peintures de l’Inde contemporaine

Italiano :

Espanol : Exposition « Jodi » peintures de l’Inde contemporaine

L’événement Exposition « Jodi » peintures de l’Inde contemporaine Monségur a été mis à jour le 2025-09-13 par OT de l’Entre-deux-Mers