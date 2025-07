Exposition Joël Hubaut, art contemporain Galerie GAAMA Nérac

Exposition Joël Hubaut, art contemporain Galerie GAAMA Nérac vendredi 1 août 2025.

Exposition Joël Hubaut, art contemporain

Galerie GAAMA 1 Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 10:30:00

fin : 2025-09-28 12:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Plongez dans l’univers foisonnant de l’artiste contemporain Joel Hubaut à l’occasion d’une exposition événement à la GAAMA ! Vingt-cinq ans après ses étonnants SITE-CLOM réalisés à Nérac, Lavardac et Barbaste, l’artiste revient en Albret avec son imaginaire débordant. Costumes colorés, foules en scène, objets insolites redécouvrez ces fresques vivantes où la population locale devient actrice de l’art. C’est une rare opportunité de rencontrer un créateur libre et décalé, exposé dans les plus grands lieux de l’art contemporain… et pour la première fois en Lot-et-Garonne ! .

Galerie GAAMA 1 Rue du Moulin des Tours Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine galerie.gaama@gmail.com

English : Exposition Joël Hubaut, art contemporain

German :

Italiano :

Espanol : Exposition Joël Hubaut, art contemporain

L’événement Exposition Joël Hubaut, art contemporain Nérac a été mis à jour le 2025-07-23 par OT de l’Albret