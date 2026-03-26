Exposition Joël Montigny Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial
Exposition Joël Montigny Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial vendredi 3 avril 2026.
Exposition Joël Montigny
Tour Saint Nicolas Place de l’hôtel de ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Joël Montigny découvre très jeune sa vocation grâce à Van Gogh. Il développe une technique de pastel à la cire chaude en Angleterre, puis s’impose à Paris comme portraitiste d’artistes. Auteur, musicien et peintre prolifique, il compte 450 expositions, illustre des livres et partage son art avec le public depuis plus de 40 ans. .
Tour Saint Nicolas Place de l’hôtel de ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 00 23 95 j.montigny@orange.fr
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English : Exposition Joël Montigny
L’événement Exposition Joël Montigny Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-19 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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